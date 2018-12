Wirecard – auf der Liste für 2019

Die Analysten suchen ihre Favoriten für 2019. Nach unserem Geschmack war Barrons mit Apple – hier . Bei Morgan Stanley empfiehlt man den Liebling der hiesigen Anlege – Wirecard. Wir sind auch in das Lager der Bullen gewechselt und empfehlen Bullund Discounter. Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Wirecard von 220 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf “Overweight” belassen. Zusammen mit Dassault Systemes sei die Aktie des deutschen Zahlungsabwicklers sein “Top Pick” für 2019, schrieb Analyst Adam Wood in einer am Montag vorliegenden Studie. Ungeachtet jüngster Konjunktursorgen prognostiziert der Experte auch im neuen Jahr eine solide Nachfrage.