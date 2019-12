Wirecard – alles im Lot?

Markus Braun beginnt die Woche mit einem Tweet zum Wirecard-Kerngeschäft. Partner und Kooperationen ziehen an, 2020 wird also noch stärker als 2019, so der Wirecard-Chef. Nach einiger schlechter Presse kann der Wirecard-Chef etwas Ablenkung durchaus gebrauchen. Denn besonders der Bericht der Wirtschaftswoche zeigte Wirecards vermeintliche Partner in Dubai in keinem guten Licht. Zum Wochenbeginn stabilisiert sich die Aktie etwas. Mit Hebel 4 setzen Sie mit der WKN SR0CB5 auf ein Comeback. Offensiver ist der Bull CQ012V mit K.O bei 90 Euro.

Finanztrends Video zu Wirecard



mehr >