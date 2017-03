Wirecard: Zieht nach oben weg

Seit mehr als einem Jahr lässt sich bei der Aktie von Wirecard ein breiter Aufwärtstrend konstruieren, der aktuell zwischen 44 und 54,30 Euro beschrieben werden kann und die Tiefs des letzten und laufenden Jahres auf seiner Unterseite verbindet. Nachdem die Notierungen Ende Februar zuletzt die untere Begrenzung getestet hatten, ging es für die Wirecard-Aktie steil nach oben auf ein aktuelles Allzeithoch bei 51,58 Euro. Dabei gelang es den Notierungen, die zuletzt lange Zeit als Höchststand geltende Marke bei 48,96 Euro von Oktober 2015 zu überwinden. Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten ihre Einschätzung für die Aktie von Wirecard vor den Zahlen zum vierten Quartal am 6. April mit einem Ziel von 64 Euro mit Kaufen. Sie rechnen mit einer Bestätigung der zuvor bekanntgegebenen Eckdaten. Einen Euro obendrauf setzten die Analysten der Privatbank Hauck & Aufhäuser und gaben ein Kursziel von 65 Euro an. Die Übernahme von MyGate Communications in Südafrika sei strategisch sinnvoll und stärke das Produktportfolio des Zahlungsdienstleisters, so deren Aussage.

Wirecard (Tageschart in Euro)

Strategie

Mit einem Call-Optionsschein (WKN CX6WQE) können risikofreudige Anleger, die von einer weiterhin steigenden Wirecard-Aktie ausgehen, überproportional profitieren. Der klassische Optionsschein mit einem Basispreis bei 45 Euro und einer Fälligkeit am 11.12.2017 kann eine Rendite von 120 Prozent erzielen, wenn die Aktie spätestens bis zum Laufzeitende auf 65 Euro steigt. Sollte die Aktie höher steigen oder das Ziel vorzeitig erreichen, kann ebenso eine höhere Rendite möglich sein.

Zu beachten ist: Falls die Aktie am Bewertungstag unter dem Basispreis von 45 Euro notiert, verfällt dieser Optionsschein wertlos. Andernfalls wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,1 ausbezahlt. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, muss die Aktie unter gleichen Bedingungen mindestens bei 54,10 Euro (Break-Even-Punkt) schließen. Ein Ausstieg aus dieser spekulativen kann erwogen werden, sollte die Aktie nachhaltig unter 49 Euro fallen.