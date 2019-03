Wirecard: Wieder zweistellig!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Der Zahlungsabwickler (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) konnte Mitte Februar eine kräftige Zwischenrallye starten und dabei von 86 Euro bis auf 136,50 Euro zulegen. Hier war dann aber auch die Party zu Ende, in den letzten beiden Handelswochen kennt der Kurs nur einen Weg: nach unten! Dabei rutschte die Notierung am vergangenen Freitag erstmals wieder unter die 100 Euro Marke. Die schwache Tendenz setzte sich auch zum Auftakt der neuen Börsenwoche fort indem Wirecard heute kurz nach der Eröffnung im Tief bis auf 93,12 Euro abgab, ehe eine Erholungsbewegung einsetzte. Aktuell kämpft der Kurs wieder mit der runden 100 Euro Marke. Wir würden hier nicht in das fallende Messer greifen, sondern klare Umkehrsignale abwarten.

Wirecard Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.