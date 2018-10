Wirecard: Wieder überzeugend

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Mit Spannung wurde das jüngste Quartalsergebnis desZahlungsdienstleisters Wirecard erwartet. Denn der DAX-Neuling hat trotzder jüngsten Kurskorrektur immer noch eine hohe Bewertung an der Börse.Jegliche Schwäche hätte hier entsprechend drastische Folgen gehabt. DochWirecard konnte erneut überzeugen. Und nicht nur überzeugen. Mit denvorgelegten vorläufigen Zahlen präsentierte Wirecard ein Ergebnis, dassogar noch deutlich besser ausfiel als erwartet.So konnte das Unternehmen seinen Umsatz im Berichtszeitraum um 35 % auf549 Millionen Euro steigern. Der Marktkonsens bei den Analysten lag nurbei 530 Millionen Euro. Ebenfalls besser als erwartet schnitt Wirecardbeim operativen Gewinn auf Basis EBITDA ab. Hier wies man eineSteigerung um 36 % auf 150 Millionen Euro aus. Die Analystenerwartungenhatten bei 145 Millionen Euro gelegen. Entsprechend diesen positivenRahmendaten für das dritte Quartal konnte auch die Prognose für dasGesamtjahr bestätigt werden. Diese geht weiterhin von einer Steigerungdes EBITDA auf 530 bis 560 Millionen Euro aus. Gegenüber dem Vorjahrwäre dies bestenfalls ein Plus von 35,6 %. Dass die Aktie von Wirecarddennoch eher verhalten auf die Zahlen reagierte, dürfte dem schwierigenMarktumfeld anzukreiden sein.Allerdings gibt es auch einige Sorgen hinsichtlich des weiterenGeschäftsausblickes, die von Investoren formuliert werden. So sorgt mansich insbesondere um eine Abkühlung des globalen Konsumklimas. Daskönnte entsprechend negative Folgen für das Geschäftsmodell von Wirecardhaben. Außerdem wurde bemängelt, dass das Margenwachstum nicht ganz mitdem Umsatzwachstum mitgehalten hat. Dennoch: Durch die neuen Zahlendürfte es in der Aktie eine gewisse Entwarnung geben. Nachdem dieseschon in den vergangenen Tagen im Bereich um 160 Euro schwankte, könntesich auf diesem Niveau eine Bodenbildung aus der vorangegangenenKorrektur ergeben.In unserer letzten Besprechung zu Wirecard hatten wir Ihnen zu einemStopp unterhalb von 160 Euro geraten, der direkt nach der Besprechungauch zum Tragen kam. Ein Wiedereinstieg zum jetzigen Zeitpunkt ist eineSpekulation darauf, dass die Aktie ihren überhitzten Zustand inzwischenausreichend abgebaut hat. Die aktuell vorgelegten Geschäftszahlen bietengrundsätzlich eine gute Grundlage, damit die Aktie von Wirecardperspektivisch aus ihrer aktuellen Schwäche wieder herauskommt.