Wirecard: Wenn es jetzt über den Widerstand geht - neue Trading-Chance!

Wirecard hat in den letzten Tagen wieder kräftig zugelegt und hatte auch den Widerstand bei 60,80 Euro bereits geschafft. Mit einem Tageshoch von 62,50 Euro und 61,47 Euro als Schlusskurs am 04.07. wurde ein neues Allzeithoch markiert. Auf den steilen Kursanstieg folgten Gewinnmitnahmen, die die Aktie aber nur bis etwa 60,00 Euro nach unten trieben. Am Donnerstag folgte eine kleine Gegenwehr und falls es jetzt wieder über den Widerstand geht, könnte der Aufstieg weitergehen und die Aktie erneut das Allzeithoch neu schreiben.



Wenn es weitere Kursgewinne gibt, steigen die Chancen auf einen zügigen Kursanstieg, denn es sind noch etwa 7% Aktien leerverkauft und die Positionen könnten geschlossen werden. Mit Wirecard konnten wir in den vergangenen Monaten bereits mehrfach starke Treffer melden und man darf sehr gespannt sein, ob uns das jetzt wieder gelingt. Für den 17. August sind die Halbjahreszahlen angekündigt. Vielleicht entscheidet sich das Unternehmen die Zahlen bereits früher zu melden. Wo wir eine Trading-Chance sehen, erfahren Sie – wie immer – im Express-Service.