Wirecard im Wechselbad der Gefühle!

Turbulent ging es gestern bei Wirecard zu, der meistgehandelten Aktie in Stuttgart. Am Morgen legte die Aktie noch bis auf 20 Euro zu, bis zum Mittag dreht sie jedoch deutlich ins Minus und notierte bei 14,65 Euro rund 16,5% im Minus, am Handelsende dann bei nur noch 12,30 Euro. Wirecard-Aktien verkauft hat indes Ex-CEO-Braun, der sich am Donnerstag und am Freitag von Papieren im Wert von 155 Millionen Euro getrennt hat. Diese hatte Braun Berichten zufolge als Sicherheit für einen Kredit hinterlegt. Bislang war Braun mit einem Anteil von 7% größter Wirecard-Aktionär. EUWAX

