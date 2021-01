Wirecard: Was ist da los?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard ist die Aktie der Stunde an den deutschen Börsen. Das Unternehmen kann derzeit Punkt für Punkt verbuchen. Nachdem die Aktie erst am Dienstag, den 5. Januar, 112 % gewann und zum Handelsauftakt am Montag 58 % gewonnen hatte, ging es auch am Mittwoch bergauf. Wann endet der Run und wie hoch ist nun das Kursziel?

Am Mittwoch jedenfalls gewann der Titel zunächst weitere 28 %. Das ist vor dem Hintergrund der ohnehin kräftigen Kursgewinne 2021 fast eine Sensation. Nun dürften die Notierungen allerdings nicht der Unternehmensentwicklung wegen so stark klettern.

Wirecard wird in der Insolvenz praktisch zerlegt und verspricht dort keine neue Erholung. Allenfalls Gerüchte von sogenannten Insidern könnten hier derzeit neues Geschäft versprechen. Im Internet allerdings darf jeder alles behaupten. Noch immer ist Wirecard berichtspflichtig.

Gäbe es erfreuliche Nachrichten, müssten diese vermeldet werden. Deshalb ist auf Basis entsprechender Erfahrungen weiterhin davon auszugehen, dass die Aktie absichtlich nach oben getrieben wird, um Interesse und Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Sobald es gelingt, hinreichend Kapital an die Börsen zu ziehen, verkaufen Investoren die Aktie wieder. Dies ist ein Prozess, den das „Handelsblatt“ als „Scalping“ in Erinnerung ruft.

Charttechniker sehen hier ohnehin ebenfalls kein Land für den Titel. Auch wenn es vermeintlich überraschend aufwärts ging, ist die Aktie im langfristigen Bild weit im Abwärtstrend. Der wirtschaftliche Hintergrund, die Insolvenz, hatte zu diesem Trend geführt.

Auch technische Analysten sehen keine wesentliche Änderung. Der GD200, der den langfristigen Trend recht zuverlässig beschreibt, ist bei 30,95 Euro denkbar weit entfernt. Es gibt kaum nennenswerte Gründe dafür, dass sich die Situation um die Aktie entspannt. Die kurzfristigen Kräfte allerdings machen jede Entwicklung – kurzfristig – möglich.





