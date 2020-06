Wirecard: Was für eine Katastrophe!!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Was für ein Kursgemetzel beim Zahlungsabwickler (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF)! Notierte die Aktie Ende April noch bei rund 140 Euro, hat sie sich binnen weniger Handelstage gezehntelt und steht aktuell bei nur noch 16,70.



Im Tief fiel die Notierung heute morgen kurz nach der Eröffnung sogar auf historische 12,99 Euro, ehe dann eine leichte Erholung einsetzte. Im Chart unten ist das komplette Ausmaß dieser Katastrophe grafisch deutlich dargestellt. Wir würden das Wertpapier aktuell "nicht mit der Kneifzange anfassen" und halten sogar Kurse im einstelligen Bereich binnen der nächsten Handelstage durchaus für möglich.

Wirecard Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.