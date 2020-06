Wirecard: Was für ein Debakel!!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Das dürfte gestern historisch gewesen sein: Innerhalb kürzester Zeit verlor Wirecard über 60% an Wert. Vom Tageshoch bei 108,58 Euro sackte Wirecard unter enorm hohen Umsätzen bis auf unter 40 Euro Euro ab. Der Grund: Nach bereits dreimaliger Verschiebung des Jahresabschlusses konnte Wirecard auch gestern nicht liefern. Den Wirtschaftsprüfern von Ernst & Young zufolge liegen über die Existenz von Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von 1,9 Milliarden Euro keine ausreichenden Prüfungsnachweise vor. Zudem gibt es wohl Hinweise, dass den Prüfern aus dem Bereich der Banken, die die Treuhandkonten führen, falsche Saldenbestätigungen zu Täuschungszwecken vorgelegt wurden. Diese Schock-Meldung trieb die Anleger in Scharen aus dem Papier. Quelle: Euwax

