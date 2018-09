Wirecard: War es das jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Es war ein Coup mit Ansage. Schon seit Monaten überschlugen sich dieSpekulationen, dass der Zahlungsdienstleister Wirecard in den DAXaufsteigen wird und damit die Commerzbank verdrängt. Zur Wochenmittewurden nun Fakten geschaffen und damit beginnt ein neues Kapitel. Schonim Juni hatten viele Anleger gehofft, dass Wirecard in den wichtigstendeutschen Aktienindex aufrücken könnte.Damals verpasste das Unternehmen nur knapp die sogenannte Fast EntryRegel. Zum neuen Feststellungstermin am 5. September war demZahlungsdienstleister nun der Platz im DAX nicht mehr zu nehmen. Womiteine bisher fast schon einzigartige Erfolgsgeschichte ihren vorläufigenHöhepunkt erlebt. Denn in nur wenigen Jahren konnte sich Wirecard vomeher argwöhnisch beobachteten Dienstleister (man denke an die frühenJahre mit Zahlungsabwicklungen für Glücksspiel- und Porno-Seiten) zueiner der großen Wachstumsstorys am deutschen Markt entwickeln.Nachdem 2016 noch einmal Leerverkäufer versuchten, aus der damaligendurchaus vorhandenen Intransparenz Kapital zu schlagen, hat dasUnternehmen in den letzten beiden Jahren viel für seineKapitalmarkt-Kommunikation getan, was auch seinen Beitrag zurErfolgsgeschichte der Aktien leistete. Inzwischen ist Wirecard eininternational breit aufgestelltes Unternehmen. Die Kundenliste liestsich dabei wie ein „Who is who“ der Digital-Wirtschaft. So arbeitet manmit Google und Apple genauso zusammen wie mit Alibaba und Tencent.Darüber hinaus wickelt man beispielsweise Zahlungen für denKreditkartenriesen Visa oder für Fluglinien und große Banken ab.Insgesamt wickelte Wirecard allein im ersten Halbjahr Zahlungen überrund 56 Milliarden Euro ab. Und das Unternehmen ist noch längst nicht anseine Wachstumsgrenzen gestoßen.Bislang konnte man die Börse mit regelmäßigen Gewinnzuwächsenüberzeugen. Die letzte Prognose lautet, den Umsatz bis 2020 auf mehr als3 Milliarden Euro zu verdoppeln. Die DAX-Aufnahme ist also Belohnung undAnsporn zugleich. Allerdings: Wirecard wäre nicht der ersteIndex-Neuling, der nach der Aufnahme in den DAX Performance-Problemebekäme. Denn für viele Investoren stellt der Aufnahmebeschluss auch soetwas wie eine Zielerfüllung dar, die nun zu Gewinnmitnahmen einlädt.Angesichts eines KGV von über 60 für dieses Jahr und immerhin noch 46für nächstes gilt die Aktie trotz extrem positiverAnalysten-Einschätzungen (jüngste Kursziel-Anhebung auf 220 bzw. 240Euro) als teuer. Insofern wäre es durchaus nachvollziehbar, wenn dieAktie nun zumindest kurzfristig zur Schwäche neigen würde, um diesenSpekulationsüberhang abzubauen.Hier würde als gute Auffanglinie sicherlich der Bereich zwischen 164 und168 Euro dienen können, wo derzeit die 50-Tage-Linie verläuft. Jedochsollte auch nachvollziehbar sein, dass der Wert trotz kurzfristigmöglicher Schwächephase langfristig aufgrund seines Geschäftsmodells undden dadurch möglichen Wachstumsraten weiter interessant bleibt – solangedas Unternehmen kontinuierlich liefert.