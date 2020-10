Wirecard: Wahnsinn – das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard – Analysten sind begeistert

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Wirecard als “Hold”-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor6 Buy, 5 Hold, 3 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Wirecard vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 147,93 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 23797,99 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 0.619 EUR beträgt, was einer “Buy”-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung “Buy”.

Wirecard wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung “Buy”. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine “Buy”-Einstufung.

Wirecard hat mit einer Dividendenrendite von 0,22 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1.5%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “IT-Dienstleistungen”-Branche beträgt -1,28. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Wirecard-Aktie in dieser Kategorie eine “Sell”-Bewertung.





