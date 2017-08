Wirecard - Wachstum voraus

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) wächst und wächst. Auch im abgelaufenen Quartal stieg der Umsatz und der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (‚EBITDA’) wieder stark an, und schlug sogar die Analystenerwartungen. Der Umsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 41,1 % auf 340,6 Millionen EUR. Auch das EBITDA verbesserte sich mit 95,2 Millionen EUR um 35,3 %. Das bereinigte Ergebnis nach Steuern beläuft sich auf Halbjahresbasis mit 104,5 Millionen EUR um 35,8 % über dem Vorjahresniveau. Das Transaktionsvolumen über Wirecards-Plattformen stieg in den ersten sechs Monaten um 38,2 % auf 37,9 Milliarden EUR an. Als Grund für die gute Unternehmensentwicklung führen die Analysten den immer schneller fortschreitenden Trend zum Onlinebezahlen an. Auch das starke US-Geschäft mache mittlerweile einen erheblichen Teil des Gewinns aus.

Aufgrund des rasanten organischen Wachstums hat das Unternehmen die Prognose für das laufende Geschäftsjahr sogar nach oben revidiert. Demnach soll das EBITDA Ende dieses Jahres bei 392 Millionen bis 406 Millionen Euro liegen. Zuvor wurde ein Ziel von 382 Millionen bis 400 Millionen Euro ausgegeben. Auch für das zweite Halbjahr erwartet der TecDax Konzern eine weiter starke Geschäftsentwicklung.

Die Experten der Börse am Sonntag haben die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr unter die Lupe genommen. Ihrer Meinung nach gehört der Aschheimer Online-Zahlungsabwickler zurzeit zu den Gewinnern unter den deutschen Aktien.

Der anhaltende Onlineshopping-Boom, sowie strategische Zukäufe seien bei Wirecard mittlerweile Programm und ließe sich auch am Aktienkurs des Unternehmens ablesen, der sich seit März rasant nach oben entwickelt hätte. Derzeit kämpft das Unternehmen mit einem Allzeithoch nach dem nächsten und hat die 70,- € Marke ins Visier genommen, was einen Zugewinn seit Januar 2017 von rund 67 % entspricht.

Ein mittlerweile wichtiger Markt für das Unternehmen sei auch der US-Markt, auf den man sich verstärkt fokussieren möchte, den man mit dem Zukauf des Kreditkartenakzeptanz-Geschäfts des amerikanischen Finanzhauses Citigroup im vergangenen Jahr erschlossen habe. Weiter stellten die Experten fest, dass Wirecard keineswegs nur in Deutschland und den USA gut aufgestellt ist. Denn seit März 2017 gehöre dem bayerischen TecDAX-Konzern auch das Citigroup Prepaidkarten-Geschäft in elf Ländern im asiatisch-pazifischen Raum. Wirecard erhoffe sich durch die Erschließung der Schwellenländer-Märkte einen zusätzlichen jährlichen Gewinn von bis zu 20 Millionen EUR, der aufgrund der wachsenden Kaufkraft sowie der großen Onlineaffinität der Mittelschicht in diesen Ländern erzielt werden soll.

Bei solch glänzendes Aussichten und Zahlen sei es kaum verwunderlich, dass Analysten dem Finanzdienstleister eine durchweg positive Performance voraussagen. So hat die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel schon vor der Bekanntgabe der endgültigen Quartalszahlen von 78,- auf 82,- Euro angehoben und dem Wertpapier eine klare Kaufempfehlung ausgesprochen. Zudem erteilten die Analysten der Aktie sogar einen der heißbegehrten Plätze auf ihrer ‚Conviction Buy List’, eine Ehre, die nur Aktien mit dem größten Zukunftspotenzial zuteilwerde. Ebenfalls Aufmerksamkeit bekommt die Branche durch den Starinvestor Warren Buffet, der in letzter Zeit verstärkt in die Kreditkartenbranche investiert.



Das Fazit der Euro am Sonntag Analyse vom 19.08.2017 ist: Dank dem nach wie vor boomendem Online-Handel und der steigenden Beliebtheit des bargeldlosen Bezahlens ist bei Wirecard noch ordentlich Luft nach oben. Auch in der Erschließung des Schwellenländermarktes scheine deutliches Zukunftspotenzial zu liegen. Deswegen, zählen die Wirecard-Aktien zu den Gewinnern des deutschen Aktienmarktes und gelten als klares Sommer-Schnäppchen für Anleger, so die Experten der Börse am Sonntag.

