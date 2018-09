Wirecard - Vorfreude auf etwas altes Neues [...]

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

In unserem Favoritendepot steckt ein Discount-Put auf Wirecard. Doch ab dem 2. Oktober haben wir für unsere Abonnenten im Exklusiv-Bereich mit Sicherheit wieder feine Sachen parat. Wer im Frühjahr in unsere Inliner auf Euro-Dollar einstieg, hat seitwärts wunderbare 65 Prozent Rendite kassiert – hier nachzulesen. Unsere DAX-Inliner 2018 hatten allesamt Barrieren oberhalb der 13.400 und unterhalb der 11.000. Fazit – unsere Leser erfreuen sich an zum Teil traumhaften Renditen von mehr als 100 Prozent. Entsprechend auch häufig die Frage – wann kommen Inliner endlich wieder, wann kann ich derartige Papiere auf Wirecard, Euro-Dollar, Öl oder DAX wieder handeln. Die Antwort – ab Oktober! In unserem Videonewsletter haben wir einiges dazu erklärt. Des Weiteren gibt es dort exklusiv die Neuaufnahmen in unser Depot (2018 jetzt 17! Prozent vorne während der DAX im Minus rumkrebst )

Dazu haben wir Ihnen an diesem Donnerstag ganze sieben ausgesuchte Einschätzungen zur Fed von renommierten Experten vorgestellt, passende Investments, das Handwerkszeug für die Jahresendrally und vieles mehr. Selbstverständlich geben wir Ihnen Einschätzungen zum Markt, exklusive Hintergründe zu einzelnen Aktien, zur Vola und so vieles mehr. Wir erinnern nochmal an den geglückten Ausstieg aus dem Nemetschek-Short in der letzten Woche – mal sehen, welche Aktie unser nächster Trading-kandidat wird. Lufthansa macht sich auf der Long-Seite gerade bereit

Was sonst im Newsletter steckt und warum sich dieser für alle lohnt – schauen Sie rein, probieren Sie! Die Kündigung ist jederzeit wieder möglich, wir werden Sie schon überzeugen;-)

Hier unsere Depots gegen den DAX – und die Anmeldung zum Newsletter – bitte KLICKEN