Wirecard – Vertrauen sieht anders aus

Kursziel 156 Euro und “kaufen” – nun ja. Was Berenberg zu Wirecard sagt, klingt gut, ist es aber nur so mittel. Denn 10 Euro Potenzial bei einer heiß gelaufenen Aktie bedeutet im Grunde – muss man nicht mehr kaufen. Alles andere ist Marketinggeschwätz. Die Privatbank hat die Einstufung für Wirecard auf “kaufen” mit einem Kursziel von 156 Euro belassen. Das Unternehmen sei hervorragend positioniert, um von der wachsenden Bedeutung digitaler Zahlungslösungen zu profitieren, schrieb Analystin Tammy Qiu. Wirecard dürfte durch Konzentration auf die bislang wenig erschlossenen Schwellenländermärkte sein überdurchschnittlich hohes Wachstum aufrecht erhalten. Wir erhalten unsere Empfehlungen aufrecht – Inliner (HX1TTE), die es noch heute zu handeln gibt sowie Discounter (PP75A2 ) und Aktienanleihen mit stattlich Puffer. Dazu ist die Aktie ein extrem schicker Basiswert für Trader - MF57Q2 auf der Long-Seite und VA3LW4 auf der Short-Seite nutzen Sie da bitte. Mittelfristig liegt unser Korrekturziel mindestens bei 125 Euro.

Welche Aktien im turbulenten Börsenumfeld glänzen, entnehmen Sie der RLS-Auswertung:

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen.

Die Berechnung der Relativen Stärke nach Levy – kurz RSL – erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen. Zusätzlich ist in der Spalte DIX der Abstand der Aktie zur 200-Tage-Linie in Prozent angegeben.

Name Kurs %Änd. RSL DIX ISRA VISION O.N. 56,7 4,04 1,4 52,01 WIRECARD AG 145,5 4,34 1,32 45,18 MORPHOSYS AG O.N. 103,7 -0,29 1,23 27,91 DELIVERY HERO AG NA O.N. 44,98 0,178 1,201 21,513 SCOUT24 AG NA O.N. 45,6 0,485 1,162 21,205 PUMA SE 461 -1,5 1,16 20,35 GRAND CITY PROPERT.EO-,10 22,74 0,176 1,149 17,434 NEMETSCHEK SE O.N. 102,7 2,8 1,14 20,88 TAG IMMOBILIEN AG 18,79 -0,477 1,121 16,727 SARTORIUS AG VZO O.N. 124,4 1,3 1,12 23,36