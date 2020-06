Wirecard: Verschnaufpause vorbei?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Der schwer gebeutelte Zahlungsabwickler (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) konnte in den letzten beiden Handelstagen eine kleine Verschnaufpause auf seiner beispiellosen Talfahrt einlegen (siehe Chart) und sich um die 15 Euro Marke ein bisschen stabilisieren.



Nachdem der Kurs heute kurz nach der Eröffnung sogar bis auf 19,80 Euro klettern konnte, geht es jetzt aber wieder deutlich bergab. Am späten Vormittag notiert Wirecard aktuell bei nur noch 15,60 Euro. Eine Tradeeröffnung bietet sich aus unserer Sicht nur für sehr spekulative Kurzfristtrader an, weshalb wir hier dem Markt weiterhin fern bleiben.

Wirecard Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.