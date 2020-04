Wirecard: Vergebliches Warten!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Vergeblich warteten die Anleger bei Wirecard am Mittwoch auf den Bericht der Sonderprüfung durch KPMG. Stattdessen sollen die endgültigen Ergebnisse nun am Montag übermittelt werden. Fest steht bis dato aber: Bisher seien in den Bilanzen der Jahre 2016, 2017 und 2018 keine Mängel festgestellt worden, die eine Korrektur notwendig machen würden. Auch für die Vorwürfe der Bilanzmanipulation seien keine Belege vorhanden – sehr zur Freude der Wirecard-Aktionäre: Bis zum Mittag stieg Wirecard als zweithäufigster gehandelter Wert um über 5 Prozent und führte damit die DAX-Gewinnerliste an.

