Wirecard: Unterstützung wird erneut getestet!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Der Zahlungsabwickler (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) kommt seit Monaten nicht richtig in die Gänge und bewegt sich in einer breiten Seitwärtsrange über der 200-Tage Linie (blau), welche aktuell im Bereich um 136 Euro verläuft. In der Vergangenheit wurde diese bereits mehrfach getestet (blaue Kreise), die Unterstützung hat bis dato aber immer gehalten. In der Börsensitzung am vergangenen Freitag und auch heute läuft der Kurs erneut die blaue Linie an und steht zur Stunde bei 139,90 Euro. Sehr spekulative Trader könnten somit wieder auf die Unterstützung setzen und im Bereich um 137/138 Euro eine Longposition eröffnen. Diese würden wir aber eng im Bereich um 130 Euro absichern.

Wirecard Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.