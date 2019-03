Wirecard – Überraschung im neuen Vorwurf der FT

Die FT ist mal wieder aktiv und versucht als UK-Presse ein deutsches Unternehmen durch die Manege zu ziehen. Bald kommen die Karten bei WDI auf den Tisch und das Testat folgt. Doch vorher ist auffällig, dass die jüngste Attacke nur so mittel zündet. 105 Euro und minus 2 Prozent sind nicht die Welt. Deshalb – mutige Anleger gehen aus unserem Short TR2CX5, den wir bei 115 empfohlen hatten, raus und drehen in einen Turbo-Long.



Bleiben Sie antizyklisch bei Wirecard, kaufen Sie die CP7QA5 nicht unbedingt oder nur dann, wenn Sie einen 40er-Hebel wirklich vertragen;-). Wir raten sehr mutigen Tradern mit Hebel 20 zur ST872P und etwas vorsichtigeren zum 10er-Hebel GA2K8Q. Auf unserer Facebook-Seite gibt es die Vorwürfe zu WDI nochmal kompakt. Das passende Webinar findet nächste Woche statt. Sie erfahren alles Dazu im Exklusivbereich bei uns – Button auf der rechten Seite unserer Homepage. Übrigens……- nächste Woche ist “China-Woche” bei uns im Exklusivbereich. Wir Stellen spannende Investments vor und fassen zusammen, was wir bei PIMCO und anderen großen Bond-Gesellschaften zu Bonds und Aktien in China erfahren haben und Ihnen weitergeben können. Dieses Research wird umso wichtiger für Sie, da an China keiner vorbeikommt in den nächsten Jahrzehnten. Davon sind wir überzeugt.