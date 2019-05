Wirecard – Überraschung am Mittwoch?

Finanztrends Video zu Wirecard



mehr >

Nimmt der Wirecard-Wahnsinn am Mittwoch ein Ende? Zuletzt punktete das Unternehmen aus Aschheim bei München mit der Klage gegen die mutmaßlichen Falschbeschuldigungen der FT-Redakteure. Laut einem Bericht der philippinischen Zeitung Manila Standard hat der mutmaßlich betrügerische Partner in Asien Conepay International Klage wegen Verleumdung gegen die FT-Autoren erhoben. Wirecard wehrt sich damit gegen die Vorwürfe, in irgendeiner Form an Bilanzbetrug beteiligt zu sein. Nun stehen am Mittwoch die Quartalszahlen an. Wir könnten uns einen festen Einstieg der Aktie vorstellen, dann könnte es zu Gewinnmitnahmen kommen. Buy the Rumor.. – die Aktie ist am Dienstag gegen den DAX gut gelaufen. Greifen Sie dann zum Turbo-Bearmit Hebel 4 odervon Vontobel mit Hebel 6.