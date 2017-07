Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Mit unserem letzten Trade auf Wirecard konnten wir mal wieder einen Treffer melden, wie das auch bereits in den letzten Monaten sehr oft der Fall war. Nach dem Hoch am 13.07. mit 65,70 Euro und eine kleinen Seitwärtsphase hat sich die Aktie eine kleine Verschnaufpause im Bereich um 63,50 Euro mit einem Ausrutscher auf 62,54 Euro geleistet, der aber sofort gekontert wurde.



Das Unternehmen hatte nach unserem letzten Beitrag die auch bisher schon ambitionierte Ergebnisprognose für das laufende Jahr noch einmal leicht angehoben und es besteht im Moment kein Anlass nicht an ein neues Allzeithoch zu glauben. Die Chartindikatoren sind im positiven Bereich und die Umsätze noch immer auf einem hohen Niveau. Die nächste Trading-Chance kommt bestimmt! Wo wir eine Trading-Chance sehen, erfahren Sie – wie immer – im Express-Service.