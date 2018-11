Wirecard, Thyssen, Dax – Zugreifen und Sparen

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Blicken wir nun auf die Lösung von myPension zum Thema “hohe Rendite, geringes Risiko”:

Die Gleichung „mehr Rendite braucht höheres Risiko“ ist ein gern wiederholter Satz in der Geldanlage. Dabei wird ein Faktor gerne außen vor gelassen: die Laufzeit. Denn über einen längeren Zeitraum angelegt, sinkt das Risiko eines breit gestreuten Aktiendepots deutlich. Die vollständig digitalisierte, auf der Anlage in passive Aktienfonds basierende Rentenversicherung von myPension schafft es so, trotz überdurchschnittlich hoher Rendite, in die niedrige Risikoklasse 2 von insgesamt 7 eingestuft zu werden.

„Um eine nachhaltige Altersvorsorge aufzubauen, ist Rendite entscheidend“, sagt Rogier Minderhout, Gründer und Geschäftsführer der myPension Altersvorsorge GmbH. „Diese aber mit höheren Risiken zu bezahlen, wäre falsch, geht es doch um Sicherheit in der Zukunft.“ Dazu sind zwei Elemente notwendig: „Für den Vermögensaufbaus ist es wichtig, die Renditechancen von Aktien zu nutzen, um eine solide Basis zu erarbeiten. Ohne Aktien geht es schlicht nicht“, ist Minderhout überzeugt.

Zum Ende der Laufzeit müsse das Erreichte dann gesichert werden. „Dafür sollte der Aktienanteil Stück für Stück sinken. Am besten geschieht das natürlich automatisiert“, erklärt der myPension-Gründer. Die höheren Renditen von Aktien werden dabei über einen Großteil der Laufzeit genutzt. „Das bietet sich an, da bei einer breiten Streuung über die Märkte eventuelle Rückschläge an der Börse immer aufgeholt wurden“, sagt Minderhout. So sei der Satz vom höheren Risiko bei höherer Rendite zwar kurzfristig unbestreitbar richtig.

Auf die lange Sicht aber bleibe davon nicht viel übrig. „Unser Produkt wurde in die Risikoklasse ‚2‘ eingeordnet und liegt damit gerade einmal eine Stufe über extrem niedrig verzinstem Festgeld“, so der myPension-Gründer. Die von der BaFin geforderte Einstufung der Geldanlagen soll helfen, das Risiko einzelner Produkte im Vergleich mit anderen einzuschätzen. Risikostufe 2 auf einer Skala von 1 bis 7 bedeutet, dass das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung vergleichsweise niedrig ist.

„Die Wahrscheinlichkeit, mit einem breit aufgestellten Aktienfondsdepot Geld zu verlieren, ist nach 30 Jahren extrem gering. Vielmehr kann der Sparer davon ausgehen, deutlich im Plus zu liegen“, sagt Minderhout. Sinnvoll sei es, zum Ende der Laufzeit in risikoärmere Anlagen wie Anleihen umzuschichten. „So lässt sich die erreichte Rendite sichern“, erläutert Minderhout. Optimal genutzt werden solche Lebenszyklus-Modelle im Rahmen einer fondsgebundenen Rentenversicherung. Die Systematik dabei ist einfach: Die Kapitalanlage erfolgt in kostengünstige passive Investmentfonds, sogenannte ETFs, die im Rahmen des LifeCycle Portfolios eingesetzt werden.

Quelle: myPension, eigene Recherche