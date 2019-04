Wirecard, Tesla, Facebook: Meine neuen Kursziele!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leserinnen und Leser,

wir befinden uns voll in der Berichtssaison. Im ersten Quartal ergeben sich oft interessante Informationen und Hinweise über die Geschäftsentwicklung für das Gesamtjahr. Üblicherweise findet der Berichtszeitraum im April und Mai statt, was dazu führt, dass sich im negativen Fall die Börsenregel „Sell in may and go away“ bewahrheitet.

Mit Wirecard, Tesla, und Facebook gibt es die ersten harten Fakten für 2019. Weil die Aktienmärkte in 2019 bereits sehr stark angestiegen sind, erscheint ein fortgesetzter Aufwärtstrend weniger wahrscheinlich. Er wäre aber möglich, wenn sich die Technologie-Aktien mit hervorragenden Zahlen in den Vordergrund schieben würden.

Im Video zeige ich die neuen Kursziele für die genannten Top-Aktien und versuche die Handelbarkeit der Werte darzustellen.

Viel Erfolg wünscht Ihnen

Christian Lukas

Kostenloser Börsenreport unter: www.TradingWoche.de





Zur Video-Analyse, hier klicken:

https://www.youtube.com/watch?v=kuB7aSo-3UM