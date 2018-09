Wirecard - Tag der Wahrheit

Am 24. September wird es ernst für Wirecard. Der Finanzdienstleister nimmt den mittlerweile verdienten Platz im DAX ein. In den vergangenen Tagen schaffte es die Aktie nicht dauerhaft über 190 Euro. Das Hoch liegt mittlerweile bei 199 Euro.Wir sind auf diesem Bewertungsniveau skeptisch für die Aktie. Daher finden Sie im Favoritendepot einen Discount-Put mit der WKN HX40VC – weiterhin eine Empfehlung. Mehr zum Depotdienst lesen Sie hier Als Handwerkszeug ergänzen wir den Turbo-Bull MF7C04 und Bear MF6T7E.

Die jüngste Analysteneinschätzung zu Wirecard kommt von Goldman Sachs. Dort ist man weiter bullish. Die US-Investmentbank hat das Kursziel wegen der nach wie vor günstigen Wachstumsaussichten von 200 auf 250 Euro angehoben. Die Papiere beließ Analyst Mohammed Moawalla in einer am Freitag vorliegenden Studie auf der “Conviction Buy List”. Er geht davon aus, dass der bald im Dax notierte Zahlungsabwickler in den kommenden beiden Jahren aus eigener Kraft um jeweils zirka 25 Prozent wachsen kann und erhöhte seine Schätzungen für Umsatz und Gewinn.

So geht er davon aus, dass der Umsatz 2020 auf 3,4 Milliarden Euro steigen wird. Das wären rund zwei Drittel mehr als er für das laufende Jahr kalkuliert – und fast 130 Prozent mehr als 2017. Mit dem Kursziel traut Moawalla, der schon lange zu den größten Wirecard-Optimisten zählt, der Aktie einen weiteren Kursanstieg von 39 Prozent zu. Derzeit ist nur Exane-BNP-Paribas-Experte Alexandre Faure optimistischer. Er hatte sein Kursziel vor kurzem auf 265 Euro erhöht.

Quelle: dpa-afx, eigene Recherche