Wirecard: Strohfeuer oder Erholung?

Wirecard legte am Dienstag zeitweise rund 34,7% zu – und war in Stuttgart meistgehandelte Aktie und mit einem Volumen von 6,5 Millionen Euro Umsatzspitzenreiter. Indes stellte sich Ex-CEO Markus Braun der Staatsanwaltschaft, die einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hatte. Ihm wird zur Last gelegt, das Umsatzvolumen von Wirecard durch vorgetäuschte Einnahmen aus Geschäften mit sogenannten Third-Party-Acquirern (TPA) aufgebläht zu haben, um das Unternehmen dadurch finanzkräftiger und für Investoren und Kunden attraktiver zu machen. EUWAX

