Wirecard-Stay-Low mit 60% Puffer und 9% Chance

Unabhängig von positiven Unternehmensnachrichten in Form einer zukünftigen Kooperation mit einem Fahrdienstvermittler fiel der heutige Kursrückgang bei der Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060) mit zehn Prozent besonders kräftig aus.

Obwohl die traditionell sehr schwankungsfreudige Aktie des Software- und IT-Spezialisten für Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr bereits in den vergangenen Monaten in einem eher ruhigen Börsenfahrwasser massive Kurssprünge in beide Richtungen hingelegt hatte, könnte das kurzfristige Steigerungspotenzial der Wirecard-Aktie in der aktuellen Situation durchwegs begrenzt sein.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass das Aufwärtspotenzial der angeschlagenen Wirecard-Aktie auch in den kommenden Monaten limitiert sein sollte, könnte eine Investition in Stay-Low-Optionsscheine auf die Aktie interessant sein.

KO-Level bei 150 Euro

Wer davon ausgeht, dass sich die Wirecard-Aktie in den nächsten drei Monaten zwar durchaus wieder erholen könnte, das Aufwärtspotenzial aber begrenzt sein wird, könnte einen Blick auf den Société Générale-Stay-Low-Optionsschein auf die Wirecard-Aktie mit KO-Level bei 150 Euro, Bewertungstag 19.6.20, ISIN: DE000SR493Z4, werfen. Beim Aktienkurs von 93,46 Euro wurde der Stay-Low-Schein mit 9,14 – 9,19 Euro gehandelt.

Wenn die Wirecard-Aktie bis zum Bewertungstag permanent unterhalb des KO-Levels von 150 Euro verbleibt, dann wird der Schein am 26.6.20 mit 10 Euro zurückbezahlt. Berührt oder überschreitet der Aktienkurs den KO-Level, dann verfällt der Schein nahezu wertlos. Somit ermöglicht dieser Stay-Low-Optionsschein einen Ertrag in Höhe von 8,81 Prozent, wenn die Wirecard-Aktie bis zum 19.6.20 niemals um mindestens 60,49 Prozent auf 150 Euro oder darüber hinaus ansteigt.

KO-Level bei 140 Euro

Wer hingegen mit einem etwas geringeren Sicherheitspuffer von den Vorteilen dieser exotischen Optionsscheine profitieren möchte, könnte eine Investition in den Société Générale-Stay-Low-Optionsschein auf die Wirecard-Aktie mit KO-Level bei 140 Euro, Bewertungstag 19.6.20, ISIN: DE000SR6ZWJ7, in Erwägung ziehen.

Beim Aktienkurs von 12,93 Euro wurde der Schein mit 8,55 – 8,65 Euro taxiert. Bleibt der Aktienkurs bis zum 19.6.20 unterhalb von 140 Euro, dann wird der Schein einen Ertrag von 15,61 Prozent abwerfen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wirecard-Aktien oder von Hebelprodukten auf Wirecard-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek