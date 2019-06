Wirecard mit Statement zu Facebook und Kryptoplänen

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Ein Knaller war der Kurs nicht gerade nach der HV. Im sehr guten Börsenumfeld dank Draghi lag WDI sanft im Plus. Ein Statement gab es vom Wirecard-Chef zu Facebook, das als erster Tech-Gigant einen Schritt in die Welt der Kryptowährungen wagt. Für die Akzeptanz und Verbreitung von Bitcoin und Co. könnte dies ein wichtiger Schritt sein, auch wenn Libra etwas anders konstruiert ist. Wirecard sagte dazu, dass "strategisch dieses Unterfangen sehr interessant sei". Dazu arbeitet man daran, in den chinesischen Binnenmarkt einzutreten. Zu den Geschäften in Singapur sagte man wie immer, dass alles gut sei und verwies auf massive Umsatzsteigerungspläne.

Wir schauen in Sachen Facebook, was die Experten so sagen:

Neue Kryptowährung Libra: Seismischer Moment für die globale Finanzwelt

Yoni Assia kommentiert das Libra Whitepaper von Facebook:

“Dies ist ein seismischer Moment für die globale Finanzwelt. Es ist das erste Mal, dass ein Technologieriese und zugleich einer der FAANGS mit einer Kryptowährung einen großen Schritt in die Finanzwelt macht – und das mit dem Launch einer dezentralen, allen offenstehenden Blockchain, die Milliarden von Menschen zur Verfügung stehen wird.

Wir begrüßen, dass sich Facebook für eine dezentralisierte open source-Variante entschieden hat. Wir freuen uns darauf, Libra sowohl auf eToroX, unserer Krypto-Börse, als auch auf unserer Trading- und Investmentplattform eToro.com mit über 11 Millionen registrierten Nutzern in 140 Ländern zu listen.

Wir glauben, dass dies nur der Anfang ist. Schon bald werden weitere Technologieriesen nachziehen und das Potenzial der Blockchain zur Disruption traditioneller Finanzdienstleistungen ausschöpfen. eToro wird weiterhin eine Schlüsselrolle in dieser Revolution spielen und daran arbeiten, allen Menschen auf der Welt den Zugang zu Geld zu ermöglichen.

Bereits 2017 sprach Mark Zuckerberg in seiner Harvard-Eröffnungsrede darüber, dass der Zugang zu Geld eine wichtige Voraussetzung ist, damit Menschen ihre Lebensziele erreichen können. Mit 2 Milliarden Nutzern hat Facebook das Potenzial, eine der größten Finanzplattformen der Welt zu schaffen.

Bei der Kryptoadaption geht es um mehr als nur Geld. Es geht um globale und lokale Politik und die Trennung von Staat und Geld. Es könnte ein mächtiges Werkzeug werden und das Wirtschaftssystem nachhaltig verändern. Facebook Libra könnte eine größere finanzielle In klusion und einen besseren Zugang zur digitalen Wirtschaft bedeuten.

Die Krypto-Revolution hat eine Ära des nichtstaatlichen Geldes ausgelöst. Geld, das auf Technologie und nicht auf dem Vertrauen der Regierung basiert. Derzeit haben mehr als 2,5 Milliarden Menschen weltweit keinen Zugang zu einer Bank , während die Mehrheit der Weltbevölkerung wenig liquide oder ineffiziente lokale Währungen verwendet. Daher besteht dank der Technologie eine große Chance, Milliarden von Menschen durch eine technologiebasierte Währung in einem Wirtschaftssystem zu vereinen.

Eine verbleibende Schwäche des Krypto-Ökosystems ist die Usability und User Experience, die nach wie vor recht technisch ist. Aber es gibt viele Start-ups, die daran arbeiten, einebesseres User Experience für Kryptowährungen zu entwickeln. Wir erwarten, dass die Entwicklung immer schneller voranschreiten wird, je weiter die Kryptoadaption fortschreitet.