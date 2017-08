Wirecard: Starkes Indiz für weiteres Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Aktie von Wirecard hat in der letzten Woche ein neues Allzeithochmarkiert – und die Zuwächse in einem von fallenden Kursen geprägtenMarktumfeld verteidigt. Eine derart ausgeprägte relative Stärke istoftmals ein Hinweis auf weiteres Kurspotenzial. Wer einen Eindruck davonbekommen will, wie stark sich die Aktie von Wirecard zuletzt entwickelthat, sollte die Kursentwicklung der letzten zwölf Monate mit dem TecDAXvergleichen.Lange Zeit war die Korrelation zwischen Aktie und Index relativ hoch,seit Anfang Juni ist Wirecard dann weggespurtet und kann mittlerweileeine Outperformance von rund 30 Prozent für den Zwölfmonatszeitraumvorweisen. Angefacht wurde die Rally auch durch Fusionsfieber im Sektor,nachdem der US-Konzern Vantiv den britischen Anbieter Worldpay schluckt.Im letzten Jahr hat Worldpay einen Umsatz von 1,1 Mrd. britischen Pfunderwirtschaftet und damit ein EBITDA von 468 Mio. britischen Pfundgeneriert, die Amerikaner lassen sie die Übernahme nun 8 Mrd. britischePfund kosten.Das entspricht einem EBITDA-Multiple von 17. Wirecard kommt inzwischenauf ein EBITDA-Multiple von 27 (auf Basis des letztjährigenErgebnisses), wächst allerdings auch deutlich schneller. Goldman Sachssieht gerade deswegen in einer aktuellen Analyse noch erheblichesPotenzial. Die Amerikaner haben ihre Schätzungen insbesondere für dieUmsatzentwicklung angehoben und das Kursziel von 78 auf 82 Euro erhöht.Das lässt noch viel Luft nach oben. Angesichts der demonstriertenrelativen Stärke scheint es zumindest wahrscheinlich, dass die Aktie vonWirecard in naher Zukunft die Marke von 70 Euro knacken kann.