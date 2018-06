Wirecard, Staramba und das Phänomen Hans-Werner Sinn

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Hans-Werner Sinn, der geneigte Ökonom der einfacher gestrickten Moderatoren wie Markus Lanz, wurde jüngst von der Journalistin Ulrike Hermann wunderbar zerlegt. Seine Thesen der letzten 15 Jahre floppten nahezu alle, seine düsteren Verschwörungen, die er mit einem sogenannten Professor aus Worms gemein hat, sind nicht eingetreten. Die Konjunkturexperten von Pimco sind zum Glück mit echten Experten im Advisory-Bord bestückt und die Quintessenzen des jährlichen Ausblicks haben wir Ihnen am Mittwoch in unserem Webinar zusammengefasst. Dazu ging es um Nasdaq, Gold, aber auch um Einzeltitel wie Wirecard – Stichwort DAX – und Staramba, die ihren Token Sale erfolgreich bestreiten. Hoffentlich final dann auch erfolgreicher und vor allem seriöser als Naga Group oder Savedroid, zu denen in Finanzkreisen zuletzt immer häufiger das böse Wort mit “b” fällt und von denen sich sehr viele nicht sehr positiv betreut fühlen, um es vorsichtig zu sagen.

