Wirecard: Spitzenreiter!

Umsatzspitzenreiter zum Wochenschluss war Wirecard. Das in München ansässige Unternehmen legte am Freitag die vorläufigen Finanzkennzahlen für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2019 vor. Demnach konnte das Unternehmen die Umsätze um 38 % auf 2,8 Milliarden Euro im Gesamtjahr steigern. Das EBITDA stieg um 40 % auf 785 Millionen Euro. Die Aktie notierte am Handelsende mit 138,90 Euro deutlich leichter als zum Vortagesschluss.

Wirecard Tageschart

