Wirecard: Spitzenreiter!

Neuigkeiten von Wirecard: Dort hatte der Aufsichtsratsvorsitzende Wulf Matthias sein Amt mit sofortiger Wirkung zur Verfügung gestellt – eine Position, die er bereits seit 2008 innehatte. Als Nachfolger wurde Thomas Eichelmann, bisheriger Leiter des Prüfungsausschusses, auserkoren. Damit will der bisherige Aufsichtsratschef Matthias einen Generationenwechsel einleiten. Bei den Anlegern scheint die Nachricht zunächst gut anzukommen: Zum Wochenauftakt setzt sich die Wirecard-Aktie mit einem Plus von rund 2 Prozent an die Spitze der DAX-Gewinnerliste. EUWAX



