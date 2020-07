Wirecard-Skandal: Untersuchungsausschuss gefordert

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aus Sicht des FDP-Finanzexperten Frank Schäffler werfen die bisher bekannten Informationen im Wirecard-Skandal kein gutes Licht auf das Bundesfinanzministerium. Der Bundestagsabgeordnete fordert im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, dass die Rolle von Bundesfinanzminister Scholz in einem Untersuchungsausschuss aufgeklärt wird. Auch die vielen getäuschten Anleger haben nach Ansicht Schäfflers entscheidende Fragen. „Wie konnte das passieren? Wie konnte dieser Fall so lange unentdeckt bleiben? Was haben die Wirtschaftsprüfer gemacht und was hat die BaFin unternommen?“, schreibt er in einem Gastbeitrag für den Münchner Merkur.



