Wirecard-Skandal: FDP stellt Reformleitlinien vor

Die Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag fordert als Konsequenz aus dem Wirecard-Skandal grundlegende Änderungen der Kontroll- und Aufsichtsstrukturen in Deutschland. Dazu legten die Liberalen jetzt ein Papier mit Reformleitlinien vor, das noch in diesem Monat in den Bundestag eingebracht werden soll. „Der Fall Wirecard war insbesondere ein Versagen der Wirtschaftsprüfer und der BaFin“, begründet FDP-Finanzexperte Frank Schäffler die Initiative der FDP-Bundestagsfraktion.



Ein Schwerpunkt der Reformleitlinien ist daher der Umbau der BaFin. Die FDP fordert den Aufbau einer schlagkräftigen schnellen Eingreiftruppe bei der Bundesanstalt, die mittelfristig in der Lage ist, bei Betrugsfällen sich eigenständig, schnell und umfassend ein Bild von möglichen Missständen und Unregelmäßigkeiten zu verschaffen.

Das Handelsblatt berichtet unter https://bit.ly/33j5JZF Der Bundestag hat zudem in dieser Woche die Einsetzung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses „Wirecard" beschlossen. Alle Oppositionsfraktionen stimmten dafür, die Regierungsfraktionen CDU/CSU und SPD enthielten sich. Die konstituierende Sitzung des Gremiums ist für nächste Woche geplant.