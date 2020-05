Wirecard – Showdown um 85 Euro?

Der DAX feiert zunächst das positive Notenbankumfeld und dann die Nachricht um einen Fortschritt in der Impfstoffforschung. Ebenfalls Auftrieb erhält Wirecard. Markus Braun hat den Bullen am Sonntag frisches Futter geliefert. Das Lager der Optimisten bleibt besonders unter Privatanlegern sehr groß. Unter den Spekulanten bleiben die Shortseller gut aufgestellt. Am Freitag haben zwei Hedgefonds ihre Leerverkaufspositionen bei Wirecard ausgebaut.



Der Hedge-Fonds Coatue Management LLC aus New York hat nun seine Leerverkaufsposition von 1,11 auf auf 1,35 Prozent an Wirecard aufgestockt. Samlyn Capital LLC hat seine Leerverkaufsposition von zuletzt 0,81 Prozent auf nun 0,93 Prozent der Stimmrechte des Dax-Unternehmens erhöht. Das könnte kurzfristig bei Wirecard für ein Patt sorgen. Die Bullen halten die Aktie über 80 Euro, gen 90 Euro könnte die Luft jedoch dünn werden. Aktive Trader greifen am unteren Rand dieser Spanne zu den Bulls VF2SAG oder JM53ED. Wer auf fallende Kurse spekulieren möchte, greift zur KB2P6E oder UD7MHB.