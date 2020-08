Wirecard: Schmutzige Wäsche

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Liebe Leser,

viel schmutzige Wäsche wartet nun auf Investoren, Analysten, Prüfer oder sonstige Interessierte im Fall von Wirecard. Das Unternehmen musste auch gestern wieder massive Kursverluste hinnehmen. Ich hoffe, Sie sich nicht – mehr – investiert. Falls doch, verkaufen Sie einfach. Das groß Comeback wird es nicht mehr geben. Inzwischen werden die Untersuchungen immer brisanter.

Wirecard: Was ist hier los?

Das Unternehmen ist nach Meldungen der „SZ“ und vom „NDR“ vor den großen Verdachtsberichten bereits Gegenstand von Ermittlungen der „Anti-Geldwäsche-Einheit“ des Zolls gewesen. Diese Einheit hat den Berichten zufolge einen „Bruchteil“ der Verdachtsmomente an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben.

Die Anti-Geldwäsche-Einheit „Financial Intelligence Unit“ (FIU) prüft, sobald der Vredacht von Geldwäsche vorliegt oder aber Anhaltspunkte dafür existieren, jemand betreibe Terrorismusfinanzierung. Auch Banken müssen sich an diesen Nachforschungen beteiligen, so etwa beim Verdacht auf „illegale Geschäfte“.

Die Einheit selbst ist dem Finanzministerium unterstellt, also erneut Olaf Scholz, der schon bei der zurückhaltenden Ermittlung durch die „Bafin“ keine gute Figur machte. Konkret gab es im Fall der Wirecard offenbar Hinweise darauf, dass Straftaten wie Bilanzfälschung vorlagen, Betrug, Marktmanipulation sowie Untreue und auch Insiderhandel, so jedenfalls der „NDR“ in seinem Bericht über die FIU.

Einen kleineren Anteil davon muss die FIU bereits vor der großen Veröfrentlichung des Wirecard-Skandals weiter geleitet haben. Wenn sich der Verdacht der Geldwäsche bestätigen sollte, dürfte es für das Unternehmen selbst, das ohnehin schon Insolvenzantrag gestellt hat und auch die Behörden noch enger werden.

Wirecard wird wahrscheinlich im Laufe der kommenden 1,5 Wochen aus dem Dax entfernt. Dies allein dürfte die Abwärtsfahrt der Aktie weiter vorantreiben. Wenn auch noch Kriminaldelikte wie Geldwäsche hinzukommen, dürften wohl institutionelle Investoren wie Fonds und Family-Offices endgültig aussteigen, da sich solche Vorkommnisse in vielen Fällen mit den Anlagerichtlinien beißen.

Der ganze Fall hat noch nicht einmal sein wahres Ausmaß erreicht, so scheint es. Dennoch ist jetzt schon klar, dass die Finanzaufsicht in Deutschland in vielerlei Hinsicht komplett versagt hat. Es ist zudem klar, dass auch die Analysten, die nah am Unternehmen sind – vor allem die Bankanalysten, die sich mit Dax-Unternehmen ausgiebig beschäftigen dürfen -, hier trotz diverser Mahnhinweise nicht richtig hingesehen haben. „Betrug“ ist hier keine Ausrede – denn es ist Aufgabe von Fundamentalanalysten, die sich mit nur wenigen Unternehmen überhaupt auseinandersetzen, Ungereimtheiten aufzudecken.

Dass Wirecard gerade im Ausland auf zahlreiche Partner zur Zahlungsabwicklung angewiesen war, hätte schon seit Jahren Misstrauen auslösen müssen. Da auch Fondsmanager offenbar reihenweise versagt haben, sollten Sie sich in anderen Fällen nicht auf deren Expertise verlassen. Wirecard ist ein immer größerer Betrugsfall, der über Behörden und Banken / Fondsgesellschaften dunkle Wolken aufziehen lässt. Auch in anderen Fällen.

