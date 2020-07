Wirecard: Schäffler fordert das scharfe Schwert der BaFin

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Vorgänge rund um die Firma Wirecard waren in dieser Woche Thema einer Aktuellen Stunde im Deutschen Bundestag. „Es ist ein Betrug am Anleger. Besonders hart getroffen sind Sparer und Kleinanleger. Diese verlieren das Vertrauen in die Deutsche Börse, denn Aktienhandel basiert auf Vertrauen in die deutschen Aufsichtsbehörden“, machte FDP-Finanzexperte Frank Schäffler in seiner Rede das Ausmaß des Falls deutlich. Der Bundestagsabgeordnete fordert eine lückenlose Aufklärung des Vorgangs. Statt der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) immer neue Aufgaben zu übertragen müsse zunächst sichergestellt werden, dass die bestehenden Aufgaben richtig ausgeführt werden, so Schäffler.





Ein Mitschnitt der Rede ist unter https://dbtg.tv/fvid/7455535 einsehbar.