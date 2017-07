Wirecard – Renditechance und die Frage, was kommt…

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard ist für unsere Finanzmarktrunde am Mittwoch durchaus ein Thema – Übernahme, Spekulation, Luftnummer – noch immer gehen die Meinungen auseinander. Im Inliner DE000HW42QH7 ist dem nicht so, dort winkt eine hohe Rendite, wenn die Aktie stabil weiterläuft bis zum Frühjahr. Massiv einbrechen sollte sie nicht, doch das ist bei Wirecard abgesehen einer Short-Attacke lange nicht vorgekommen. Noch offensiver als das Papier auf Wirecard ist übrigens jenes auf Nvidia – den Bitcoin-Play. Nur Profis schauen sich diesen Schein an – ISIN DE000HW3ZMY0 – denn er ist dann interessant, wenn Nvidia oberhalb 170 / 175 Dollar notiert. Dann kann man ihn nutzen mit dem Ziel, dass Nvidia früher oder später seine Mindestkorrektur von 10 Prozent liefert.

Unsere Inliner-Favoriten auf spannende Einzelwerte:

Airbus Inliner HW42PF – eher Absicherung mit viel Luft nach unten

Tesla – HW3ZN1 - hoch spekulativer Inliner mit hoher Renditechance

Nordex Inliner – HW42QD

weitere Inliner: