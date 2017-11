Wirecard – Rally verlockend für Renditechance

Die Aktie von Wirecard gehört seit Jahren unter Analysten und Journalisten zu den meist diskutierten. Die Marktkapitalisierung liegt mit 11 Milliarden merklich über einigen DAX-Werten. Seit 2009 hat die Aktie von fünf auf 88 Euro zugelegt. Auffällig – es gibt momentan nicht eine einzige negative Analystenstimme – alles steht auf kaufen oder halten. Aufhäuser beispielsweise ruft 103 Euro auf. Die Digitalisierung der Zahlungsabwicklungsbranche treibe das Wachstum des TecDax-Unternehmens an. Wer da antizyklisch gegenhalten will oder mutig spekulieren - die WKNEinige wenige Analysten aus dem Ausland zweifeln immer wieder das Geschäftsmodell an, auch ein Hedgefonds hatte einst Zweifel angebracht. Wirecard stört das kaum, der Kurs rennt und rennt.

Wirecard ist unser spekulativer Tipp heute bei den Einzeltiteln – schauen wir uns die große Gemengelage dazu an:

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Ölpreis geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

STEIGEND Fallend WKN DS0DFK CY9YRM Basispreis 11.750 14.050 Knock-out-Level 11.750 14.050 Laufzeit 28.06.2018 16.03.2018

Trading-Idee DAX

STEIGEND Fallend WKN DM6SC5 CY7BPL Basispreis 2.300 2700 Knock-out-Level 2.300 2700 Laufzeit 30.01.2018 21.12.2017

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN DM2R4V DM2R7C Basispreis 1120 1600 Knock-out-Level 1120 1600 Laufzeit 14.12.2017 14.12.2017

Trading-Ideen Gold

STEIGEND Fallend WKN HW2XJR HW202J Basispreis 0,95 1,28 Knock-out-Level 0,95 1,28 Laufzeit 29.03.2018 14.12.2017

Trading-Ideen EUR/USD

