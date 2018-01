Wirecard – die Rally geht weiter…

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard gehört zu den absoluten Highflyern der letzten Jahre. Solange der Bullenmarkt intakt ist, dürfte die Party wohl auch weitergehen. Am Montag zieht die Aktie deutlich an. Die Analysten von Keefe, Bruyette & Woods hoben ihr Ziel zu Wirecard zum Wochenstart von 82 auf 114 Euro an und bestätigten ihr “Outperform”-Votum. Wer bei der Rally mitspielen möchte, schaut sich den Turbo-Bullan.

Gleichzeitig sorgen die Aussichten auf den Fußball auf der Insel für Freude. Wie Wirecard mitteilte, wurde es von Fortress GB als Herausgeber der sogenannten “The One Card” ausgewählt. Beide Unternehmen wollen gemeinsam diese Stadion-Dauerkarte mit kontaktloser Bezahlfunktion auf dem britischen Sportmarkt einführen.

Werfen wir einen Blick auf die Charts von Franz-Georg:

Unsere bullischem Empfehlungen auf den DAX lautet OS-Call HW7WHV und Discount-Call DD2F3B.

DAX: Rekordhoch dürfte nur eine Frage von Tagen sein

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Ölpreis geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 08.01.2018:

DAX-Tageschart:

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DS0DFK CY9YRM Basispreis 11.750 14.050 Knock-out-Level 11.750 14.050 Laufzeit 28.06.2018 16.03.2018

Trading-Idee DAX

STEIGEND Fallend WKN DM6SC5 CY7BPL Basispreis 2.300 2700 Knock-out-Level 2.300 2700 Laufzeit 30.01.2018 21.12.2017

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN DM2R4V DM2R7C Basispreis 1120 1600 Knock-out-Level 1120 1600 Laufzeit 14.12.2017 14.12.2017

Trading-Ideen Gold

STEIGEND Fallend WKN HW2XJR HW202J Basispreis 0,95 1,28 Knock-out-Level 0,95 1,28 Laufzeit 29.03.2018 14.12.2017

Trading-Ideen EUR/USD

Quelle: dpa-afx, eigene Recherche