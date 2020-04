Wirecard nach Prüfbericht auf Talfahrt!!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Lange hatte Wirecard die Anleger mit dem Prüfbericht hingehalten – umso heftiger dann die Reaktion. Am gestrigen Morgen sackte Wirecard als meistgehandelter Wert in Stuttgart rund 22 Prozent ab, gegen Mittag betrug das Minus nach einer zwischenzeitlichen Erholung noch immer 20 Prozent und auch bis Handelsende konnte sich der Wert nicht mehr erholen! Ursache dieser Talfahrt: Die Wirtschaftsprüfer von KPMG stießen laut Bericht in Bezug auf die Umsätze aus dem kritisierten Drittpartnergeschäft auf „Untersuchungshemmnisse“. Offenbar bestehen noch Unklarheiten, sodass auch die für Donnerstag geplante Bilanzpressekonferenz verschoben werden muss. Diese Unsicherheit scheint den Anlegern gar nicht zu schmecken. EUWAX

