Wirecard: Paukenschlag!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Heftiger Rückschlag für alle Wirecard "Bullen"! Nachdem die Aktie (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) noch am 21.05.19 über die 200-Tage Linie (blau im Chart) klettern und im weiteren Verlauf bei 162,30 Euro ein neues Zwischenhoch erreichen konnte, hat sich die Lage in dieser Börsenwoche doch deutlich eingetrübt. So geht der (kleine) Ausverkauf auch am heutigen Freitag in die nächste Runde: Nach einer Eröffnung bei 147,45 Euro rutscht der Zahlungsabwickler im Tief gar bis auf 140,90 Euro ab und steht aktuell bei 142,40 Euro. Damit ist die 200-Tage Linie, welche jetzt als Untersützung fungieren sollte, bereits wieder stark in Gefahr. Als nächste Hilfslinie auf der Unterseite sehen wir erst wieder das Tief vom 13.05.19 bei 132,35 Euro.

Wirecard Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.