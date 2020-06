Wirecard - Panik vor dem Wochenende

Wirecard-Aktionäre kommen nicht zur Ruhe. Am Freitag durchsuchte die Staatsanwaltschaft die Geschäftsräume der Wirecard-Zentrale. Im Zentrum stehen Äußerungen rund um den KPMG-Bericht, die per Ad-Hoc-Meldung veröffentlicht wurden und ein falsches Licht auf das anstehende Ergebnis warfen. Wirecard hatte mit Mitteilungen am 12.03 und 22.04 den Eindruck erweckt, der Bericht würde den Konzern vollumpfänglich entlasten. Das hat der KPMG-Bericht jedoch nicht, er war bestenfalls ein Freispruch mangels Beweise. Ob sich Wirecard damit der Marktmanipulation schuldig gemacht hat, bleibt nun Sache der Justiz. In der ersten Reaktion fiel die Aktie auf 85 Euro. Wer sich gehebelt positionieren möchte kann zu den offensiven Bulls DFJ3ZP oder DFJ3ZP greifen.

Wirecard äußerte sich wie folgt:

Infolge der bereits im Markt bekannten Ermittlungen im Zusammenhang mit Ad-hoc Mitteilungen im Vorfeld der Veröffentlichung des KPMG- Sonderuntersuchungsberichts, wurden heute die Geschäftsräume des Unternehmens von der Staatsanwaltschaft durchsucht. Die Ermittlungen richten sich nicht gegen die Gesellschaft, sondern gegen ihre Vorstandsmitglieder. Das Unternehmen kooperiert vollumfänglich mit den Ermittlungsbehörden.