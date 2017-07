Wirecard: Das Objekt der Begierde

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Aktie von Wirecard hat sich zuletzt auf ein neues Allzeithochvorgearbeitet. Neben einem unverändert dynamischen Wachstum sorgt nunauch noch eine große Übernahme in der Branche für neue Phantasie.Getrieben durch zahlreiche Übernahmen wächst Wirecard mit hohem Tempo,das allerdings auch in ähnlich steigende Profite umgemünzt wird. Imersten Quartal haben Umsatz, EBITDA und Nettogewinn mal wieder jeweilsum mehr als 30 Prozent zugelegt, ein Ende der Wachstumsstory ist nichtin Sicht.Da verzeihen es die Aktionäre auch, dass der freie Cashflow unterBerücksichtigung der Akquisitionen im Moment noch deutlich negativausfällt. Auch die Bilanz-Vorwürfe von Shortsellern haben Wirecard nichtaus der Bahn geworfen, der Short-Squeeze dürfte sogar ein wesentlicherTreiber des Anstiegs auf neue Höchstkurse gewesen sein. Und jetzt gibtes einen weiteren fundamentalen Treiber: Der US-ZahlungsdienstleisterVantiv übernimmt den britischen Wettbewerber Worldpay für fast 9 Mrd.Euro. Dieser Schritt verdeutlicht, dass Größe in dem globalen Geschäftaufgrund hochskalierbarer Plattformen ein zentraler Treiber ist.Dementsprechend erwarten viele Marktbeobachter einen fortgesetztenKonsolidierungskurs – und auch Wirecard dürfte dabei im Fokus stehen.Entweder wagt sich der Konzern auch an größere Fische als bislang, um imKonzert der ganz Großen mitzuhalten, oder das Unternehmen könnte selbstZiel eines Übernahmeversuchs werden. Die damit einhergehende Phantasiehat Potenzial, die Aktie weiter zu treiben. Die im Juli veröffentlichtenfünf Analystenstudien, die die jüngste Entwicklung berücksichtigt haben,sehen den fairen Wert im Durchschnitt oberhalb von 72 Euro. Das lässtnoch Luft nach oben.