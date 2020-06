Wirecard: Nur für Zocker!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Der schwer angeschlagene Zahlungsabwickler (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist seit Tagen mit die meistgehandelste Aktie an den Börsen. Nachdem das Wertpapier am vergangenen Freitag im Tief bis auf 1,08 Euro abrutschte und damit über 99 Prozent an Marktkapitalisierung innerhalb weniger Handelstage verlor, klopfte die Notierung heute intraday mit 9,19 Euro im Hoch bereits wieder an die 10 Euro Marke.



Am späten Dienstag Vormittag steht Wirecard jetzt aktuell bei 6,01 Euro. Aufgrund dieser enormen Kurskapriolen ist die Aktie eigentlich nur noch für Zocker geeignet, da wir hier aus charttechnischer Sicht nicht mehr mit unseren üblichen Risikoprofilen und StopLoss Parametern arbeiten können. Wir lassen deshalb die Finger weg!

Wirecard Tageschart

Finanztrends Video zu Wirecard



mehr >

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.