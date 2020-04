Wirecard: Nichts für schwache Nerven!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

In unserer Analyse vom 20.04.20 Wirecard: Große Hürde! hatten wir bereits über die charttechnische Situation der Aktie (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) berichtet. Tatsächlich konnte der Zahlungsabwickler in der Folge am 23.04.20 über die 200-Tage Linie (blau im Chart) springen und damit seinen positiven Trend der vergangenen Handelswochen bestätigen.

In der Spitze kletterte die Notierung dabei bis auf 140,90 Euro und somit wieder fast an die alten Hochs heran. Doch die Euphorie währte nur kurz: in den letzten drei Börsensitzungen kommt der Kurs wieder mehr als heftig zurück und fiel dabei am heutigen Vormittag im Tief sogar bis auf 102,50 Euro, notiert jetzt gegen Mittag aber etwas erholt bei 113,60 Euro. Wirecard ist aktuell äußerst volatil und somit nicht unbedingt für Trader mit schwachen Nerven geeignet. Da der Aufwärtstrend mit dem Unterschreiten der 200-Tage Linie gebrochen wurde, bleiben wir (vorerst) an der Seitenlinie, halten Sie aber über die weitere Entwicklung am Laufenden.

Wirecard Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.