Wirecard: Nicht schon wieder!

Die Aktien des Online-Zahlungsdienstleisters Wirecard wurden gestern sehr stark an der Börse Stuttgart gehandelt. Wirecard hat zum wiederholten Male die Veröffentlichung der Bilanz für 2019 verschoben. Am 18. Juni soll die Bilanz vorgelegt werden. Die Verschiebung wird damit begründet, das der Abschlussprüfer Ernst & Young nicht alle Prüfungen bis Anfang Juni abschließen kann. EUWAX

