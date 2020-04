Wirecard: Neuigkeiten!!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard notiert zur Wochenmitte bei knapp 120 Euro rund 2,3 Prozent im Minus, schlägt sich damit in einem negativen Gesamtmarkt aber noch halbwegs versöhnlich. Wirecard hatte bekannt gegeben, die türkische Sport-Streaming-Plattform S Sport Plus als Kunden gewonnen zu haben. Diese überträgt unter anderem die Premier League, die Formel 1 und die Bundesliga, Wirecard sorgt dabei fortan für die Vertriebsabwicklung vom Bestell- hin zum Zahlungsvorgang. EUWAX

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.