Wirecard: Neues Jahreshoch!

Die Konsolidierungsphase scheint vorbei! Der Zahlungsabwickler (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) kann am heutigen Dienstag kräftig zulegen und auf ein neues Jahreshoch klettern. Nachdem die Aktie noch am Morgen bei 140,85 Euro eröffnete, ging es im Anschluß bis auf 144,40 Euro nach oben, aktuell notiert Wirecard bei 143,30 Euro. Wie bereits in unserer vorherigen Analyse erörtert, sehen wir als nächstes Kursziel jetzt kurzfristig die 150 Euro Marke.

