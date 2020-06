Wirecard: Neue Studie - Aktie deutlich im Plus!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Banker der UBS haben die Bewertung für die Aktien von Wirecard nach einer Befragung zum Konsumverhalten britischer Verbraucher auf "Neutral" belassen. Das Vereinigte Königreich lasse nur begrenzte Rückschlüsse auf den europäischen Markt für Bezahlsysteme zu, so die Experten in einer heute veröffentlichten Studie. Anbieter solcher Lösungen würden derzeit mit einem Aufschlag zu ihrer Bewertung vor der Corona-Krise gehandelt. Aktuell notiert die Aktie kräftig im Plus bei 96,70 Euro!



____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.