Wirecard, Netflix, Amazon – das gab’s noch nie

Lieber Leser von Feingold Research, seit einigen Jahren führen wir die Depots in der jetzigen Form auf diesem Portal. Die Depots sind so gestaltet, dass sich offensive Produkte, Seitwärtsprodukte und Absicherungsprodukte ergänzen. Damit konnten wir den DAX seit dem 01.01.2018 um knapp 15 Prozent schlagen. Normalerweise finden sich in der Depotliste zwangsläufig auch rote Vorzeichen. Springen die Bullen an, geben Absicherungsprodukte etwas ab. In dieser Woche finden Sie in beiden Depots ausschließlich grüne Vorzeichen. Dabei haben wir seit Jahresbeginn auch Stück für Stück “Defensive” eingebaut. Wir stellen ihnen das Tradingdepot vor. Dasfinden Sie ausschließlich in unserem Exklusivbereich mit Research, Webinaren, Videoeinschätzungen und zusätzlichen Trading-Ideen. Dort erhalten Sie die Depotaktionen minutengleich in ihr Postfach.